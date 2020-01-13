أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​روبرت أوبراين​ ان ​الولايات المتحدة​ تواصلت مع ​كوريا الشمالية​ من أجل استئناف المحادثات، معتبرا أن عدم‭ ‬تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ تهديده بإرسال "هدية في ​عيد الميلاد​" يعد علامة إيجابية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي: تواصلنا مع كوريا الشمالية لإستئناف المحادثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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