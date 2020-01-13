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خارجية أميركا تحث جميع الدول على التعاون للحد من التوترات مع إيران

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نقلت قناة "​فوكس نيوز​" عن المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​، مورغان أوتاغوس، حثها جميع الدول على التعاون للحد من التوترات مع ​إيران​.

وأشارت إلى أن على الجميع المساعدة في "وقف السلوك الشرير والإرهابي لإيران والتفاوض مع ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​ لتعديل هذا السلوك".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أكد سابقا انه "لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة". وذلك بعد أن أشار مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​روبرت أوبراين​ في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام ​طهران​ سوى قبول إجراء محادثات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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