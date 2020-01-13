خارجية أميركا تحث جميع الدول على التعاون للحد من التوترات مع إيران

نقلت قناة "​فوكس نيوز​" عن المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​، مورغان أوتاغوس، حثها جميع الدول على التعاون للحد من التوترات مع ​إيران​.

وأشارت إلى أن على الجميع المساعدة في "وقف السلوك الشرير والإرهابي لإيران والتفاوض مع ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​ لتعديل هذا السلوك".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أكد سابقا انه "لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة". وذلك بعد أن أشار مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​روبرت أوبراين​ في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام ​طهران​ سوى قبول إجراء محادثات.