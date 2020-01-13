جونسون تعليقا على اخيتار رئيسة لحكومة ايرلندا الشمالية: لحظة تاريخية

أشاد ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، بإختيار ​ايرلندا​ الشمالية زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي ارلين فوستر، لتولي رئاسة حكومة الإقليم التابع للمملكة المتحدة، معتبرا أنها "لحظة تاريخية"، بعد ثلاث سنوات من الشلل السياسي. ولفت الى أن برلمان ايرلندا الشمالية "يجتمع مجددا بعد ثلاث سنوات بوجود حكومة جديدة يمكنها الآن المضي قدمًا لتحسين حياة الناس والعمل لجميع المجتمعات في ايرلندا الشمالية". وكان الوحدويون والجمهوريون توصلوا في اللحظات الأخيرة الجمعة إلى اتفاق يضع حدا للشلل. وصادق الحزب الوحدوي الديمقراطي والشين فين على مسوّدة اتّفاق نشرته ​الحكومة البريطانية​ مساء الخميس، يعترف للمرة الأولى رسميًا ب​اللغة​ الايرلندية.

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