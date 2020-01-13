مسؤول روسي: حفتر والسراج في موسكو اليوم وربما يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار

نقلت وكابلة "انترفاكس" عن مسؤول روسي قوله ان "المشير ​خليفة حفتر​ ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ​فايز السراج​ سيجتمعان اليوم في ​موسكو​ وربما يوقعان اتفاقا لوقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​".

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