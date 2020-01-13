والاس: علينا الاستعداد لدخول الحروب دون الولايات المتحدة

رأى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده يجب أن تستعد لخوض الحروب دون الولايات المتحدة، معربا عن قلقه من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتبع سياسة خارجية أكثر إنعزالية.
واعترف والاس خلال حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن فرضية انسحاب الولايات المتحدة من العالم "تُقلق نومه"، موضحا أن لندن تدرس تخفيض اعتمادها العسكري على واشنطن.
ولفت والاس إلى أن الحكومة البريطانية كانت بحاجة لإعادة التفكير في الافتراضيات العسكرية الموجودة منذ 2010 والتي تشير إلى أن بريطانيا دائما ما ستخوض الحروب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، موضحا أن الحكومة البريطانية خلصت إلى أنها ينبغي أن تستغل مراجعتها الدفاعية المقبلة لشراء معدات جديدة لضمان أن الجيش البريطاني ليس بحاجة للاعتماد على الغطاء الجوي وطائرات التجسس الأميركية في النزاعات المستقبلية.
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