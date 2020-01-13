والاس: علينا الاستعداد لدخول الحروب دون الولايات المتحدة

رأى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده يجب أن تستعد لخوض الحروب دون ​الولايات المتحدة​، معربا عن قلقه من أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يتبع ​سياسة​ خارجية أكثر إنعزالية.

واعترف والاس خلال حوار مع صحيفة "صنداي ​تايمز​" البريطانية، أن فرضية انسحاب الولايات المتحدة من ​العالم​ "تُقلق نومه"، موضحا أن لندن تدرس تخفيض اعتمادها العسكري على ​واشنطن​.

ولفت والاس إلى أن ​الحكومة البريطانية​ كانت بحاجة لإعادة التفكير في الافتراضيات العسكرية الموجودة منذ 2010 والتي تشير إلى أن ​بريطانيا​ دائما ما ستخوض الحروب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، موضحا أن الحكومة البريطانية خلصت إلى أنها ينبغي أن تستغل مراجعتها الدفاعية المقبلة لشراء معدات جديدة لضمان أن ​الجيش​ البريطاني ليس بحاجة للاعتماد على الغطاء الجوي وطائرات ​التجسس​ الأميركية في النزاعات المستقبلية.