كاري لام: الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية لم تقوض هونغ كونغ كمركز مالي عالمي

أكدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على مدى شهور في تلك المدينة التي تحكمها الصين لم تقوضها كمركز مالي عالمي.
وخلال منتدى مالي في هونغ كونغ، شددت على أنها واثقة من "تجاوز المدينة كل الخلافات وتحقيق ما تصبو إليه من مجتمع موحد واقتصاد "مزدهر".
وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.
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