كاري لام: الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية لم تقوض هونغ كونغ كمركز مالي عالمي

أكدت الرئيسة التنفيذية ل​هونغ كونغ​ ​كاري لام​ إن ال​احتجاجات​ المطالبة بالديمقراطية على مدى شهور في تلك المدينة التي تحكمها ​الصين​ لم تقوضها كمركز مالي عالمي.

وخلال منتدى مالي في هونغ كونغ، شددت على أنها واثقة من "تجاوز المدينة كل الخلافات وتحقيق ما تصبو إليه من مجتمع موحد و​اقتصاد​ "مزدهر".

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات و​تظاهرات​ ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها ​قوات الأمن​ بإطلاق قنابل ​الغاز​ المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.