بومبيو: بحثت مع وزير الخارجية الفرنسي التصدي لداعش وأنشطة إيران الخبيثة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه بحث مع وزيري خارجية ​تركيا​ و​فرنسا​ الأوضاع في ​الشرق الأوسط​. ولفت بومبيو الى انه ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ أهمية استمرار الجهود الأميركية والأوروبية لهزيمة ​تنظيم داعش​ في ​العراق​، والتصدي لأنشطة ​إيران​ الخبيثة، مشيرا الى انه أجرى مناقشة طيبة مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​ حول التطورات في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق ندد بومبيو بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية ​بغداد​.

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