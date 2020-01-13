أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشى، أن بلاده لن تنضم إلى أي حرب في المنطقة ولكنها ستواصل لعب دور إيجابي لتحقيق السلام الدائم.
وخلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران، دعا قريشي إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر في المنطقة وحل القضايا العالقة سلميا.
وأكد قريشي أن باكستان وإيران يتمتعان بأخوة تاريخية ودينية وثقافية عميقة، معربا عن شكره للزعيم الإيراني على خامنئي والرئيس حسن روحاني لدعمهما باكستان خاصة فيما يتعلق بقضية كشمير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الباكستاني: لن ننضم إلى أى حرب في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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