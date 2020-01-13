وزير الخارجية الباكستاني: لن ننضم إلى أى حرب في المنطقة

أكد وزير الخارجية ال​باكستان​ي شاه محمود قريشى، أن بلاده لن تنضم إلى أي حرب في المنطقة ولكنها ستواصل لعب دور إيجابي لتحقيق ​السلام​ الدائم.

وخلال لقائه الرئيس ال​إيران​ي حسن روحاني في ​طهران​، دعا قريشي إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر في المنطقة وحل القضايا العالقة سلميا.

وأكد قريشي أن باكستان وإيران يتمتعان بأخوة تاريخية ودينية وثقافية عميقة، معربا عن شكره للزعيم الإيراني على خامنئي والرئيس حسن روحاني لدعمهما باكستان خاصة فيما يتعلق بقضية كشمير.