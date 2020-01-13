مصادر القوات للجمهورية: متمسكون بحكومة الاختصاصيين المستقلين

اشارت مصادر ​القوات اللبنانية​ لصحيفة "الجمهورية" الى ان "التطورات والاحداث في الاسابيع المنصرمة أظهرت واكّدت امورا اساسية وهي انّ الثورة مستمرة، والرهان على تعب الناس ليس في محلّه، وثانيا أن الواقع المالي والاقتصادي يواصل الانزلاق من سيئ الى أسوأ. وانّ هذا الوضع لا يمكن فرملته وإعادة لبنان الى الاستقرار إلاّ من خلال حكومة قادرة على ان توحي بالثقة للمستثمرين في الداخل والخارج"، مشيرة الى ان "الدول الغربية والعربية غير مستعدة لمساعدة لبنان قبل أن يساعد نفسه. والدليل انّ أيّاً منها لم تقف الى جانب لبنان، على رغم من انّ لبنان معروف انّه محتضن لدى المجتمعين العربي والدولي، لأنّ المشكلة ليست في الخارج بل في الداخل، والخارج اصبح على إقتناع راسخ وتام بأنّه لن يساعد طبقة حاكمة تستفيد من هذه المساعدة لجيوبها وليس لمصلحة البلد".

ورأت المصادر أن "​الاكثرية​ الحاكمة التي تؤلّف ​الحكومة​ غير قادرة على الاتفاق في ما بينها، ما يعني أنّه يجب العودة الى الاسس والجذور والخط الوطني المطلوب، والى ما يريده الناس ومتطلبات ​الأزمة​ وسبل معالجتها، وبالتالي من غير المفيد وضع الرؤوس في الرمال والتعالي والاستكبار على الواقع القائم، ولا يفيد في شيء الإصرار على تأليف حكومة من لون واحد وموزعة الحصص فيها بين فريق واحد"، مشيرة الى ان "القوات اللبنانية تتمّسك بحكومة الاختصاصيين المستقلين بعيداً عن الحكومة السياسية"، محذرةً "من عدم الإسراع في تشكيل هذه الحكومة لأنّ البلد لم يعد يتحمّل، وقد بدأنا نرى مشاهد فوضى في اكثر من مكان ما يُنذر بكوارث لا يفيد تجاهلها بشيء ومعالجتها لا تكون بالقطعة".

