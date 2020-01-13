اشارت مصادر وزارية تواكب عملية التأليف الحكومي ل​صحيفة الجمهورية​ الى ان "مواقف ​حزب الله​ الأخيرة لا تشير الى أنّه على استعداد لأي مبادرة يمكن ان يقوم بها في ظل انشغاله بالملف الإقليمي في هذه المرحلة بالذات"، معتبرة ان "ما فرضته عملية اغتيال قائد ​فيلق القدس​ السابق في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ غيّرت من اولوياته في هذه المرحلة، على رغم اصراره على الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ وحاجته الى الإستقرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للجمهورية: عملية اغتيال سليمان غيرت من اولويات حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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