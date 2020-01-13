قلّلت مصادر ​بيت الوسط​ عبر "الجمهورية" من اهمية البناء على عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ الى بيروت في ​الساعات​ المقبلة، مؤكدة ان "عودته لا تعني إحياء لحكومة تصريف الأعمال، وانّ الورشة المطلوبة هي ل​تشكيل الحكومة​ الجديدة لكي تتحمّل مسؤولياتها في مواجهة التطورات على كل المستويات، واي حديث عن إحياء الحكومة المستقيلة لا يمكن الرهان عليه في مثل الظروف التي تعيشها البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للجمهورية: عودة الحريري لا تعني إحياء حكومة تصريف الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.