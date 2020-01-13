اعتبرت أوساط قريبة من مطبخ تأليف الحكومة لصحيفة الجمهورية، انّ الموقف المنتظر الذي يعلنه تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي غداً، سيبنى عليه كثيراً حيال مستقبل العلاقة بين رئيس الحكومة المكلف حسان دياب والتكتل.
وعلمت "الجمهورية" انّ الموقف الذي سيتخذه التكتل غداً سيكون من شقين: الاول، الاعلان عن انّه لن يتعاطى في الشأن الحكومي ولن يشارك في اي حكومة. والثاني توجيه انتقادات شديدة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ضوء مواقفه الاخيرة، والطلب منه أن يكشف علناً عن حسابات الذين هرّبوا اموالهم الى الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: تكتل لبنان القوي سيعلن عدم مشاركته في أي حكومة وسيوّجه انتقادات لسلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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