الجمهورية: تكتل لبنان القوي سيعلن عدم مشاركته في أي حكومة وسيوّجه انتقادات لسلامة

اعتبرت أوساط قريبة من مطبخ تأليف الحكومة ل​صحيفة الجمهورية​، انّ الموقف المنتظر الذي يعلنه تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي غداً، سيبنى عليه كثيراً حيال مستقبل العلاقة بين رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ والتكتل.

وعلمت "الجمهورية" انّ الموقف الذي سيتخذه التكتل غداً سيكون من شقين: الاول، الاعلان عن انّه لن يتعاطى في الشأن الحكومي ولن يشارك في اي حكومة. والثاني توجيه انتقادات شديدة الى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في ضوء مواقفه الاخيرة، والطلب منه أن يكشف علناً عن حسابات الذين هرّبوا اموالهم الى الخارج.

