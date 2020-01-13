أشارت مصادر رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب لصحيفة الجمهورية الى جمود في الإتصالات منذ البيان الذي أصدره منتصف ليل الجمعة ـ السبت الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية"، انّ الإتصالات انقطعت نهائياً منذ يوم الثلثاء الماضي بين الرئيس ميشال عون ودياب والوزير جبران باسيل، وكذلك مع عين التينة، خصوصاً انّ سلسلة المواقف الأخيرة التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء الماضي فرملت الجهود المبذولة على كل المستويات وتعطلّت لغة الكلام المؤدي الى استكمال المساعي لإقفال التركيبة بتسمية آخر الوزراء الإختصاصيين المرشحين لتأليف الحكومة، بعدما انحصرت المساعي بتسمية إثنين او ثلاثة وزراء وابرزها وزارة الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: الاتصالات الحكومية انقطعت منذ الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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