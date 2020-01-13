مصادر للجمهورية: ملف تأليف الحكومة ما زال يراوح في نقطة الصفر

اشارت مصادر معنية بملف تأليف ​الحكومة​ لصحيفة "الجمهورية"، الى انّ "الامور ما زالت جامدة عند مربّع السلبية الذي وصلت اليه الاسبوع الماضي، ولم تسجل نهاية الاسبوع اي اتصالات بين القوى المعنية"، مرجّحة ان تُستأنف هذه الحركة خلال الايام القليلة المقبلة، معتبرة ان "ملف التأليف حتى الآن ما زال يراوح في نقطة الصفر".

ووصفت المصادر حال ملف التأليف الحكومي راهناً، بأنّه "اشبه بلعبة تقاذف الكرة، بين رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​، الذي يصرّ على ​حكومة تكنوقراط​، وفق القواعد والمعايير التي اعلن عنها في بيانه الاخير، أي لا وجود لسياسيين او حزبيين فيها، كما لا وجود لوزراء من حكومة تصريف الاعمال، وبين فريق التكليف ويتصدّره ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الذي حدّد خياره النهائي بعدم المشاركة بحكومة تكنوقراط، او حكومة تفتقد المعايير التي كانت متّبعة، وتتضمن إخلالاً بالتوازنات أو اكثريات لأطراف معينة داخل الحكومة، بما يجعل هذه الحكومة رهينة لها، وتعمل وفق مشيئتها".