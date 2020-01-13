دخان ورماد على ارتفاع كيلومتر.. بركان يوقف حركة الطيران

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وذكر موقع "إينكوايرر"، نقلا عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن بركان "تال" ثار في مقاطعة باتانغاس جنوبي مانيلا، حيث قذف الدخان والرماد على ارتفاع كيلومتر في السماء.
ورفع المعهد مستوى الخطر حول "تال" بمعدل درجتين إلى المستوى الثالث، مما يشير إلى "تحرك صخري من المحتمل أنه يقود النشاط الحالي".
يشار إلى أن المستوى الخامس، وهو الأعلى، يشير إلى ثوران مستمر.
هذا ونصح "إينكوايرر" المصدر المسافرين بالتنسيق مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على تحديثات الرحلات الجوية.
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ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو تقطع الطرق بالسياح في القرى المتضررة التي يرتادها الزوار الأجانب والمحليون.
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وكشف المعهد، في بيان، أن السلطات سجلت أيضا مجموعة من الزلازل، شعر في بعضها بأصوات هشة، وتضخما طفيفا في حجم البركان.
في السياق ذاته، نصح المعهد بضرورة الابتعاد عن الجزيرة الصغيرة وسط البحيرة حيث يقع البركان، وطلب من المجتمعات الساحلية القريبة "اتخاذ تدابير وقائية وتوخي الحذر من اضطرابات مياه البحيرة المحتملة المرتبطة بالنشاط البركاني المستمرة".
يشار إلى أن "تال" يعد أحد أصغر البراكين في العالم، من بين حوالي 24 بركانا نشطا في الفلبين، التي تقع فيما تسمى بـ"حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة نشطة من الناحية الزلزالية وعرضة للزلازل والانفجارات البركانية.
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مقدم من يورونيوز
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رومانيةٌ وبلغارية وتشيكية يخطفنَ جوائز "نساء أوروبا" لهذا العام
كافّة الأنظار شُدَّت إلى لاورا كوفيش، هذا المرأة التي حاربت الفساد في مسقط رأسها رومانيا ردحاً من الزمن، قبل أن يتم انتخابها للمنصب الأرفع في جهاز النيابة العامة الأوروبية ، ولتكون أول امرأة تشغل منصب المدّعي العام الأوروبي. ولعلّ اختيار كوفيش لتتولّى الإدعاء العام الأوروبي، ضربٌ من التكريم للمرأة التي ما برحت تثبت حضوراً في كافة المجالات، ولعلّ مناصفة عضوية المفوضية الأوروبية بين النساء والرجال، يعكس محورية وأهمية الدور التي تقوم به المرأة الأوروبية في شتى مجالات الحياة. الحركة الأوروبية الدولية واللوبي النسائي الأوروبي، نظمت في بروكسل، اليوم الأربعاء، حفل تكريم لنساء أوروبا اللائي يكافحن للنهوض بالمشروع الأوروبي، وتصدّرت كوفيش قائمة النساء الأربع اللواتي تمّ تكريمهنّ هذا العام. المدّعي العام الأوروبي كوفيش وبعد اختيارها لتحلّ في المركز الأول من بين النساء الأوروبيات المكرّمات، أوضحت لـ"يورونيوز" أن اختيارها لمنصب المدّعي العام (النائب العام) لم يتمّ لكونها امرأة، وإنما للخبرة الكبيرة التي راكمتها في مجال القضاء ببلادها، "لقد كنت مدعياً عاماً لمدّة 24 عاماً"، حسب قولها. لكنّ، رب رمية من غير رامٍ، فالمنصب الذي تولّته كوفيش، قد يمنحها فيه جنسها (كامرأة) ميزة إضافية تمكّنها من القيام بمهامها النيابية على أكمل وجه، وربما أيضاً على نحو قد تنافس فيه الرجّل الذي يتولّى المنصب ذاته. تقول كوفيتش: المدّعي العام يجب أن يشارك في جلسات استماع لأطفال ونساء وقعوا ضحايا لجرائم موصوفة، على سبيل المثال، الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، فحين يكون المدّعي العام امرأة والضحية امرأة أو طفل، يكون التواصل بينهما أكثر عمقاً ودقة. وتعدُّ قضية مكافحة العنف ضد المرأة ، واحدة من القضايا التي يوليها الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى، وهناك المئات من القانونيين والناشطين الحقوقيين اتخذوا من هذا الحقل تخصصاً ومجال عمل، وثمة امرأتان سجلتا حضوراً لافتاً ضمن هذا الإطار، الأولى هي البلغارية ميلينا كاديفا والثانية هي التشكية كاديفا ونيدلوف، وكانتا من ضمن قائمة النساء اللواتي تمّ تكريمهنّ إلى جانب كوفيش. المحامية، ميلينا كاديفا، المسؤولة في مؤسسة "البدائل الأساسية" الحقوقية، تقول لـ"يورونيوز": "من المهم بالنسبة لنا اعتماد تغييرات في التشريعات الوطنية البلغارية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة". ومن جهتها، تقول الناشطة الحقوقية التشيكية جوانا نيدلوف عن مسالة العنف ضد المرأة في بلادها لـ"يورونيوز": المجتمع التشيكي لا زال ينظر إليها على اعتبار أنها مشكلة ليس بالكبيرة، علماً أن امرأة من بين عشرة نساء تعرضوا للعنف في حياتهم، وبالتالي هذه مشكّلة كبيرة. للمزيد في "يورونيوز": شاهد: حملةٌ ضد العنف المنزلي في فرنسا والحكومة تتخذ إجراءات جديدة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: حقائق أوروبية يجب أن تعرفها رئيس البرلمان الأوروبي يدعم الاحتجاجات المناهضة للعنف ضد المرأة بخط أحمر
Euronews (Ar)
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شاهد: إضراب عام يشلّ الحركة في فرنسا وأعمال عنف تندلع في باريس ونانت
أدى إضراب على مستوى البلاد إلى شل الحركة في معظم أنحاء فرنسا فيما نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على إصلاحات في أنظمة التقاعد تعهد بها الرئيس ايمانويل ماكرون وتقول النقابات إنها ستجبر الملايين على العمل لفترات أطول أو مواجهة اقتطاعات في المزايا. وتم إلغاء رحلات قطارات سكك الحديد ومترو وحافلات وبعض الرحلات الجوية، فيما أغلقت معظم المدارس أو قدمت خدمة حضانة فقط ما أجبر العديد من الأهالي على البقاء في المنزل أو العثور على حلول بديلة. ونزل قرابة 450 ألف شخص إلى الشارع في أنحاء فرنسا قبيل حلول المساء، وهو رقم لا يشمل الآلاف الذين نزلوا إلى شوارع باريس، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام الشرطة والسلطات. وكانت معظم التظاهرات سلمية. وقالت الكونفدرالية العامة للعمل إن 250 ألف شخص شاركوا في العاصمة. وقال إيف فيريه الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" في مستهل تظاهرة باريس "لم نشهد مثل هذه المشاركة منذ وقت طويل جدا". وأضاف "نتوقع من الحكومة الآن أن ترى حجم هذه التعبئة وأن تفهم أن نظامها الشامل فكرة سيئة". متظاهرون يضرمون النار ورغم أن تظاهرة باريس بدأت بشكل سلمي إلا أن متظاهرين يرتدون ملابس سوداء أضرموا النار في وقت لاحق بمقطورة تخزين وهشموا واجهات المتاجر ما دفع بالشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لوقف أعمال التخريب التي وقعت على مقربة من ساحة الجمهورية بشرق باريس. وأطلقت الشرطة أيضا الغاز المسيل للدموع في مدينة نانت (غرب) حيث تعارك المتظاهرون مع الإطفائيين وعناصر الأمن. وتم توقيف 71 شخصا حتى الآن في العاصمة الفرنسية بحسب شرطة باريس. ومع حلول الظلام كان المتظاهرون لا يزالون في الساحة. وقالت نقابات النقل العام إنها ستمدد حتى الاثنين على الأقل إضرابها المفتوح الذي أدى إلى إلغاء 90 بالمئة من رحلات القطارات الفائقة السرعة و70 بالمئة من رحلات القطارات بين المناطق، فيما تأثرت جميع خطوط مترو باريس. وكانت ساعة الذروة أخف اكتظاظا من المعتاد في العاصمة الباريسية إذ أخذ كثيرون يوم عطلة تجنبا لفوضى التنقل، فيما كانت أبواب العديد من المتاجر والمطاعم مغلقة لعدم تمكن الموظفين من الوصول إلى العمل. وكانت ممرات الدراجات مكتظة مع لجوء الكثيرين إلى استخدام الدراجات كوسيلة نقل. ولم تتمكن الصحف الوطنية من إصدار أعدادها المطبوعة فيما قالت الكونفدرالية العامة للعمل إن عمالا قطعوا الطرق المؤدية إلى سبع من ثماني مصافي نفط ما يثير مخاوف من نقص في الوقود في حال استمر الاضراب. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد إن 90 بالمئة من رحلات القطارات الفائقة السرعة سيتم الغاؤها مجددا الجمعة محذرة من "اعطال كبيرة جدا" لرحلات يوروستار وتاليس التي تؤمن رحلات إلى لندن وبروكسل. وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إنها ستلغي 30 بالمئة من رحلاتها الداخلية و10 بالمئة من رحلاتها الدولية القصيرة المسافات. للمزيد في "يورونيوز": إضراب فرنسا العمالي والنقابي.. كل ما تريد معرفته عن الأسباب والمستجدات إلى أي مدى سيؤثر الإضراب في فرنسا على الرئيس ماكرون أوروبياً ودولياً؟ عام على ظهور حركة "السترات الصفراء" ماذا حققت الحركة وهل سيستمر تأثيرها؟ انعدام في الاستقرار ويأمل أكثر المعارضين تشدداً لتعديل نظام التقاعد أن يكون التحرك طويل الأمد وأن يؤدي لشل البلاد على غرار ما حصل عام 1995. حينها توقفت حركة النقل العام لثلاثة أسابيع نتيجة لتحرك احتجاجي على تعديل في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، أدى في نهاية المطاف إلى تخلي الحكومة عن مشروعها. وبهذا التعديل الجديد، تقوم الحكومة الفرنسية بخطوة جريئة في ظلّ سياق اجتماعي متوتر أصلاً، يتمثل بحراك "السترات الصفراء" غير المسبوق الذي ابتدأ قبل نحو عام، وكذلك بالاستياء في أوساط عدة قطاعات مثل المستشفيات والشرطة والإطفاء والتعليم وسكك الحديد والمزارعين والإطفائيين وغيرهم. وأكد إيمانويل ماكرون أواخر تشرين الثاني/نوفمبر "أحمل مشروعاً طموحاً لبلادنا ولن أتراجع عنه". وعنونت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية الخميس "النقابات تهاجم والحكومة تنتظر". وكتبت صحيفة "لوموند" من جهتها "إصلاحات التقاعد: ساعة الحقيقة بالنسبة لإيمانويل ماكرون". ورأت الصحيفة "خلال حملته الرئاسية، قدم المرشح ماكرون نفسه على أنه الشخص الذي سيقوم بإصلاح عميق في البلاد...بعد ثلاث سنوات، يبقى هذا التموضع الجريء لشخص لا يتراجع أمام العقبات نقطة القوة الرئيسية للرئيس". واعتبرت أن ماكرون "ومن خلال تعديل نظام التقاعد، يدرس مدى قدرته على مواصلة حركته الإصلاحية". ويأتي التحرك خصوصاً للإعراب عن رفض النظام التقاعدي "الشامل" الجديد القائم على النقاط، والذي يفترض أن يستبدل 42 آليةً معمول بها حالياً، من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة. وتتعهد الحكومة بان يكون النظام الجديد "أكثر بساطة" و"أكثر عدلاً"، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى "انعدام في الاستقرار" لدى المتقاعدين. ما خطوات التحرك المقبلة؟ وفي قطاع التعليم، أعلن 70% من أساتذة تعليم المرحلة الابتدائية الإضراب، فيما يتوقع أن يكون عدد الأساتذة المضربين في مرحلة التعليم الثانوي قريبة أيضاً وفق مصدر نقابي. ودعا الخميس النائبان من حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف أدريان كاتانا وإريك كوكريل إلى سحب مشروع التعديل الذي "يضر بجميع الفرنسيين". وإذ يؤيد الفرنسيون الإصلاح في نظام التقاعد، يدعم غالبيتهم أيضاً الإضراب، وفق استطلاعات للرأي، في بلد لم يلتقط أنفاسه بعد من التظاهرات الاحتجاجية لحركة "السترات الصفراء" التي امتدت بين أواخر عام 2018 ومطلع عام 2019. ويشارك في التحركات الحالية ناشطون من " السترات الصفراء " والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. وينضم إليهم كذلك 180 مثقفاً مثل الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي والممثلة أريان أسكاريد للتنديد بـ"انتهاكات حكومة نيوليبرالية وسلطوية". ولن يكشف عن مشروع الإصلاح التام قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان مطلع عام 2020. وأبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحاً أمام دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات. نقابياً، يعدّ الناشطون منذ الآن لتحركات إضافية، مع عقد جمعيات عمومية أواخر النهار في الشركات والإدارات، والتحضير لاجتماع صباح الجمعة لعدة نقابات وتنظيمات طلابية.
Euronews (Ar)
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ما هو مصير الأبقار وفق الخطة المناخية الإيرلندية؟
إيرلندا، هذه البلاد التي تقع في جزيرةٍ شمال غربي القارة الأوروبية، يعيش فيها 4.6 مليون نسمة، وتتميز بانخفاض نسبي في أراضيها، وتتمتع بمناخ معتدل وأراض خصبة وأمطار غزيرة وأنهار كثيرة، ما جعل منها بلاداً متصدّرة في مجال الانتاج النباتي والحيواني، ليس على صعيد أوروبا فحسب، وإنما على صعيد العالم. ففي إيرلندا هناك أكثر من 140 ألف مزرعة عائلية، علماً أن أكثر من 80 بالمائة من المساحة الزراعية في البلاد تخصص للمراعي، والتبن والأعشاب، وتنتج إيرلندا أكثر من نصف مليون طن من لحوم البقر سنوياً ويقدر الاكتفاء الذاتي من هذا النوع من اللحوم، بأكثر من 600 بالمائة. كاميرا "يورونيوز": زارت مزرعة الإيرلندي مات مورتاغ، في مقاطعة ميث، شرق البلاد، حيث ترعى في هذه المزرعة 300 رأس من الأبقار و200 رأس من الأغنام على مساحة 300 هكتار، ويعمل مورتاغ في المزرعة بمساعدة إخوته السبع، لكن صافي الأرباح تكاد لا تغطي نفقات الإنتاج في هذه المزرعة المترامية الأطراف. ويوضح مورتاغ لـ":يورونيوز" أن سبب تراجع الأرباح في المزرعة يعود الى التبدّل المناخي، ويقول: "هذا العام كان عاماً صعباً للغاية، ما أقصده، هو أن أرباح اللحم البقري تراجعت بشكل حاد، وهذا التراجع سببه سوء الأحوال الجوية". يذكر أن هناك دراسات وأبحاث تشير إلى أن ثمّة انبعاثات غازية تنجم عن تربية الحيوانات مثل تربية الأبقار التي تنتج غاز الميثان أثناء عملية الهضم، إضافة إلى وجود مؤشرات إلى أن نسبة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الناجمة عن نشاطات متعلقة بتربية الحيوانات كتسميد الحقول ونقل الأعلاف. ويشعر مورتاغ بالقلق الشديد، في ظل السياسات الزراعية التي تتخذها حكومة إيرلندا للتقيل من انبعاثات الكربون، ويقول: "أعتقد أن اللحم البقري أصبح، كالرجل المصاب بداء الجرب، والحكومة تفكّر على النحو التالي: إذا ما تخلّصنا من الأبقار، يمكن للجميع المضي في طريقهم بسياراتهم الكبيرة". الحكومة الأيرلندية لم تقرر "التخلص من الأبقار"، لكنها، في وقت سابق من هذا العام، أعلنت حالة طوارئ للمناخ والتنوع البيولوجي، ويقول وزير شؤون البيئة والمناخ، ريتشارد بروتون بشأن موضوع التخلص من الأبقار لـ"يورنيوز": "نعم لقد تمّ الحديث عن هذا الأمر، وهو يعدّ بحق أكبر تحدٍ في عصرنا". الحكومة تبنّت خطة عمل من أجل المناخ، وعبارة عن مجلّدٍ يحوي 150 صفحة، وتتحدث باسهاب عن طرق الحد من انبعاثات الكربون، وطُلب من المزارعين استبدال الأسمدة وإعادة زراعة المستنقعات، ولكن لم يصار التطرق إلى تقليل عدد قطعان المواشي. أيرلندا، بلد مهووس بالحديث عن قضية المناخ، وربما لأنها دولة جزرية، كما تقول عالمة البيئة كارا أوغستينبورغ، والتي تضيف أن إيرلندا، بسبب كونها تقوم فوق جزيرة، معرّضة لخطر الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. تقول أوغستينبورغ لـ"يورونيوز": نشهد معدلات عالية لتآكل السواحل"، مضيفة إن "سكة القطار التي تمتد على طول هذا الساحل ستختفي نتيجة لتغير المناخ خلال هذا القرن، لذلك لدينا الكثير مما يبعث القلق عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ". للمزيد في "يورونيوز": "أسواق الكربون" والمخاطر التي تتهدد المناخ الأمم المتحدة تحذّر من تبعات عدم خفض انبعاثات الوقود الآن احتجاجات في مدريد تطالب بحلول عاجلة لأزمة المناخ القمّة الأممية للمناخ تبدأ أعمالها في مدريد لمواجهة الاحتباس الحراري
Euronews (Ar)
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تعرّف على أكثر البلدان العربية جاذبية لصناعة الطيران في العالم
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كانت هذه تفاصيل خبر دخان ورماد على ارتفاع كيلومتر.. بركان يوقف حركة الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.