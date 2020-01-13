شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى الشأن الإيرانى: مظاهرات طهران لا تعنى أن هناك دعم مادى من جانب واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد العنانى، الخبير فى الشأن الإيرانى، أن المظاهرات التى إندلعت فى العاصمة الإيرانية طهران ضد ممارسات الحرس الثورى الإيرانى غير مرتبطة بالتصعيد الأمريكى الإيرانى أو وقوف الإدارة الأمريكية خلف تلك المظاهرات، بل سببها تزايد فساد قيادات الحرس الثورى دون أن يتحرك النظام الإيرانى لمحاسبتها، بجانب تزايد قمع هذا الحرس الثورى الإيرانى للمواطنين الإيرانيين، وسوء ممارساته والتى كانت أخرها إسقاط طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ.

وقال الخبير فى الشأن الإيرانى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن سقوط طائرة مدنية أوكرانية عن طريق الخطأ كان القشة التى قسمت ظهر البعير، ودفعت الشعب الإيرانى للخروج فى مظاهرات ضخمة بشوارع العاصمة للتنديد بممارسات الحرس الثورى، ومطالبين بوقف فساد هذا الحرس الثورى.

ولفت أحمد العنانى، إلى أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تشجيعه لتلك المظاهرات لا يعنى أن هناك دعم مادى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لهذه التحركات الشعبية الإيرانية ضد الحرس الثورى، ولكن هناك بالفعل دعم ولكن معنوى.

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وفى وقت سابق نشرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي مقطع فيديو، لمحتجين فى إيران يطلقون شعارات مناهضة للنظام فى ميدان آزادى بالعاصمة طهران، احتجاجا على اسقاط الحرس الثورى طائرة مدنية أوكرانية عن طريق الخطأ ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكب، و فى مدينة اصفهان نشرت السلطات الإيرانية وحدات مكافحة الشغب وسط تواجد أمنى مكثف، تحسبا لوقوع احتجاجات، بعد خروج احتجاجات طلابية فى مختلف جامعات إيران.

وصباح الاحد، رصدت مقاطع فيديو نشرتها بى بى سي، قوات مكافحة الشغب وتواجد أمنى مكثف فى العاصمة طهران، وفى الوقت نفسه عقد البرلمان جلسة مغلقة صباح الاحد لبحث تداعيات وملابسات الحادث، وندد نواب في البرلمان الإيراني بإخفاء حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية 3 أيام، خلال الجلسة التى حضرها كبار المسؤولين في الحرس الثورى، لدراسة أبعاد وملابسات الحادث، وتقديم التقارير المطلوبة، وذلك غداة اعتراف قائد القوات الجيوفضائية بالحرس الثورى إسقاطها عن طريق الخطأ ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكب.

وفي سیاق متصل نقل نواب عن قائد الحرس الثورى حسين سلامى في الجلسة المغلقة قوله:"الحرس غير مسئول عن غلق المجال الجوى الإيرانى"، وقال النائب رحيمى، أن سلامى اعتذر من الشعب الإيرانى، وقال سلامى: "فضلت الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية على أن أحرج الشعب الإيرانى".