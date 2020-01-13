بومبيو يندّد بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة جوية عراقية

أعرب وزير الخارجية الأمركي مايك بومبيو عن "غضبه" جراء هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية تتمركز فيها قوات أميركية، في الوقت الذي أشارت فيه إيران إلىرغبتها بخفض التوترات في المنطقة.
وقال بومبيو في تغريدة إنه "غاضب إزاء التقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية"، مضيفا"هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل جماعات غير موالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد. وحمّلت الولايات المتحدة سابقا مسؤولية هجمات مماثلة إلى جماعات مدعومة من إيران في العراق.
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