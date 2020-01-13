إجلاء عشرات الآلاف جراء نشاط بركان "تال" في الفلبين

بدأ بركان يقع بالقرب من العاصمة الفلبينية، مانيلا، اليوم الإثنين، ينفث حممه البركانية، في الوقت الذي حذر فيه المعهد المتخصص في البلاد من "مزيد من النشاط البركاني" الذي قد يؤثر على مئات الآلاف من الاشخاص.

وسجل المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 75 زلزالاً بركانياً خلال الليلة الماضية ناتجة عن بركان تال في مقاطعة باتانجاس، 66 كيلومتراًَ جنوبي مانيلا.

وتم بالفعل إجلاء حوالي 45 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في اليوم السابق بسبب تساقط الرماد الكثيف والحجارة الصغيرة على البلدات القريبة.

ويتوقع المسؤولون أنه يمكن إجبار ما لا يقل عن 200 ألف شخص على الفرار إذا تفاقم ثوران البركان، وقالوا إنه من الممكن أن يكون هناك "ثوران متفجر خطير" خلال ساعات أو أيام.

وذكر المعهد في نشرة "إن هذا النشاط الزلزالي المكثف ربما يشير إلى التسلل الصهاري المستمر تحت جبل بركان تال، مما قد يؤدي إلى مزيد من النشاط الانفجاري".

وكانت سحابة ضخمة من الرماد الأبيض والرمادي يصل ارتفاعها إلى 15 كيلومتراً قد انطلقت من البركان يوم الأحد يصاحبها برق صاعق من فوهة تال الرئيسية .

وأوقف مطار مانيلا الدولي عملياته خلال الليل بسبب سقوط الرماد، وتم إلغاء أكثر من 100 رحلة دولية ومحلية.

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كما تم تعليق الدراسة وأغلقت المكاتب الحكومية اليوم الإثنين في منطقة مانيلا الكبرى وباتانجاس و11 مقاطعة أخرى تأثرت بالثوران.

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وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن بركان تال، ثاني أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، ثار 33 مرة منذ عام .1572 وكان آخر ثوران كبير في أكتوبر 1977، بينما كان أكثرها في عدد القتلى في عام 1911، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص.