حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض ألمناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.