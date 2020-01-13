حفتر والسراج في موسكو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

الإثنين 13 يناير 2020

كشف مسؤول روسي كبير أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج سيلتقيان في العاصمة الروسية، الإثنين، لبحث شروط اتّفاق وقف إطلاق النّار.



ونقلت وكالات أنباء عن رئيس فريق الاتّصال الروسي بشأن ليبيا، ليف دينجوف، قوله: "وفقا للمعلومات المتوافرة لديّ، فإنّ فايز لسراج يصل في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات ستُركّز على التسوية المستقبليّة في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

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من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري إنّه من المنتظر وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج، الإثنين، إلى موسكو، لتوقيع اتّفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار المشري إلى أن توقيع هذا الاتفاق سيمهد الطريق لإحياء العملية السياسية، مضيفا أنّه سيرافق السرّاج خلال زيارة موسكو، بينما يُرافق رئيس البرلمان الليبيّ عقيلة صالح المشير حفتر.

من جانبه دعا فايز السرّاج - في كلمة متلفزة الأحد - الليبيين إلى "طيّ صفحة الماضي"، داعيا كل الليبيين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار.