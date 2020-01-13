شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: وقف إطلاق النار خطوة مهمة لحقن دماء الليبيين والان نبدء بالتفاصيل

رحبت تونس بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وعدتها خطوة مهمة لحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية في هذا البلد ويفسح المجال للعودة إلى الحوار والتفاوض تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفي كنف احترام الشرعية الدولية.

ودعت تونس بحسب ما جاء في وكالة الأنباء التونسية أمس كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، مؤكدة رفض الحلول العسكرية وتتمسك بالحوار والتوافق.