شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تمنع دخول رئيس "حقوق الإنسان" والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث إنه مُنع من دخول هونج كونج يوم الأحد، قبيل صدور تقرير ينتقد الصين.

وذكر روث في تغريدة بمقطع فيديو من مطار هونج كونج الدولي"إن منع دخوله هو" أحدث دليل على أن الحكومة الصينية تبذل كل ما في وسعها لتقويض تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

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وأوضحت هيومان رايتس ووتش "إن التقرير العالمي لعام 2020، الذي خطط روث لإصداره في هونج كونج في 15 يناير الجاري يسلط الضوء على انتهاك الحكومة الصينية المكثف لنظام حقوق الإنسان الدولي".

وغرد روث قائلا إنه عاد إلى نيويورك وسيصدر التقرير في الأمم المتحدة في 15 يناير.

ولم ترد هيئة الهجرة والجمارك في هونج كونج على طلب التعليق.