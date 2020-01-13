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أمريكا تطلب استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

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قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المحادثات وذلك طبقا لمقابلة نشرها موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني.

وقال أوبراين أيضا إن عدم‭ ‬تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تهديده بإرسال "هدية في عيد الميلاد" يعد علامة إيجابية.

وكان بعض المحللين قد قالوا إن ذلك ربما يشير إلى استعداد بيونجيانج لإجراء اختبار لصاروخ بعيد المدى.

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وقال أوبراين لموقع أكسيوس يوم الجمعة "تواصلنا مع الكوريين الشماليين وأبلغناهم رغبتنا في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم والتي عقدت آخر مرة في بداية أكتوبر.

"أبلغناهم من خلال قنوات مختلفة أننا نود استئنافها".

ولم يرد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بشكل فوري يوم الأحد.

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