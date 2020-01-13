رئيس وزراء مالطا الجديد يتعهد بمواصلة تعزيز سلطة القانون

تعهد رئيس وزراء مالطا الجديد روبرت أبيلا، بتعزيز سلطة القانون، مؤكدا ان "بلاده ستكون أقوى بعد الأحداث الأخيرة.
ولفت أبيلا وسط هتافات المئات من مؤيديه في مؤتمر حزبي بإحدى الصالات الرياضية إلى انه "لا تمر مالطا بأي حدث مأساوي، لكنها تمر بتوقيت حساس ستخرج منه أكثر قوة".
كما تعهد أبيلا بعدم السماح بتكرار أخطاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل، وأضاف :"سنواصل تعزيز سلطة القانون والحكم الرشيد".
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