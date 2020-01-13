ارتفاع حصيلة ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 20 قتيلاً

أعلنت ​الشرطة​ النيوزيلنديّة أنّ "حصيلة ثوران ​بركان​ جزيرة وايت آيلاند في شمال البلاد ارتفعت إلى 20 قتيلاً". وكان 47 شخصاً، غالبيتهم سياح أستراليون، فوجئوا بثوران البركان أثناء زيارتهم للجزيرة البركانية الخاوية الواقعة في شمال ​نيوزيلندا​ والتي تعتبر جاذباً سياحياً كونها الأنشط بركانياً في البلاد، في حين فتحت السلطات تحقيقاً لجلاء سبب السماح لوكالات السفر بنقل سيّاح إلى ​الجزيرة​ المعروفة أيضاً باسم واكاري على الرّغم من أنّ الجهات المختصّة كانت قد رفعت مستوى الإنذار من خطر ثوران البركان قبل أيام قليلة من ثورانه.

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