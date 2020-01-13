بيلوسي: التحقيق توصّل إلى أدلة تكفي لعزل ترامب

أعربت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ توصّلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

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