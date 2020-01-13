السراج يدعو الليبيين إلى طي صفحة الماضي ورص الصفوف

دعا رئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبيّة فايز السرّاج الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو ​السلام​ والاستقرار".

هذا ويستعدّ السراج للتوجّه إلى ​موسكو​ من أجل التوقيع على اتّفاق لوقف ​إطلاق النار​ مع المشير ​خليفة حفتر​.

وتأتي موافقة المجلس الرئاسي وقوات حفتر على وقف إطلاق النار استجابة لدعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حين أعلنت وزارة الدفاع التركية إنها رصدت أن الجانبين يحاولان الالتزام بوقف إطلاق النار وإن الأوضاع هادئة باستثناء "حادثة أو اثنتين منفصلتين".

