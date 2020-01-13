دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيّة فايز السرّاج الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".
هذا ويستعدّ السراج للتوجّه إلى موسكو من أجل التوقيع على اتّفاق لوقف إطلاق النار مع المشير خليفة حفتر.
وتأتي موافقة المجلس الرئاسي وقوات حفتر على وقف إطلاق النار استجابة لدعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حين أعلنت وزارة الدفاع التركية إنها رصدت أن الجانبين يحاولان الالتزام بوقف إطلاق النار وإن الأوضاع هادئة باستثناء "حادثة أو اثنتين منفصلتين".
كانت هذه تفاصيل خبر السراج يدعو الليبيين إلى طي صفحة الماضي ورص الصفوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.