ترامب: لا آبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه لا يأبه إذا قبلت ​إيران​ التفاوض مع ​الولايات المتحدة​ وذلك بعد أن أشار مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​روبرت أوبراين​، في وقت سابق، إلى أنه لا يوجد خيار أمام ​طهران​ سوي قبول إجراء محادثات.

وأشار ترامب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "فعليا لا يهمني إذا تفاوضوا. الأمر يعود إليهم تماما ولكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا ​المحتجين​ عليكم".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم المحتجين ب​اللغة​ الفارسية، في وقت سابق، ووصف الإيرانيين بأنهم يعانون ولكنهم أبطال، مضيفا أنه منذ بداية رئاسته وهو يقف معهم، وستواصل حكومته الوقوف معهم.