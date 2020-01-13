ترامب: لا آبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن أشار مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، في وقت سابق، إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوي قبول إجراء محادثات.
وأشار ترامب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "فعليا لا يهمني إذا تفاوضوا. الأمر يعود إليهم تماما ولكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عليكم".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم المحتجين باللغة الفارسية، في وقت سابق، ووصف الإيرانيين بأنهم يعانون ولكنهم أبطال، مضيفا أنه منذ بداية رئاسته وهو يقف معهم، وستواصل حكومته الوقوف معهم.
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