إجلاء آلاف الفلبينيين وتعليق رحلات تحسباً لثوران بركان

حذّرت السلطات الفلبينية، من ثوران وشيك لل​بركان​ " تال"، أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد، وذلك بعد ساعات من إطلاقه دخانا كثيفا أجبر المسؤولين على تعليق الرحلات الجوية في مطار العاصمة الرئيسي حتى إشعار آخر.

وأجلت السلطات آلاف الأشخاص المقيمين قرب موقع البركان، بعدما تصاعدت سحابة من الدخان الكثيف من فوهته وسجّلت هزات أرضية في المنطقة.

وحذّرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل من "احتمال وقوع ثوران خطير للبركان خلال الساعات أو الأيام المقبلة"، فيما لم يحسم قسم من السكان أمرهم فيما يتعلّق بإخلاء منازلهم من عدمه.