طريقا ضهر البيدر وترشيش سالكتان وقطع عدد من الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج

افادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بأن طريقي ​ضهر البيدر​ وترشيش زحلة سالكتان أمام جميع المركبات.

واعلنت المديرية أن ​الطرقات الجبلية​ المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: جرد مربين الهرمل، ​عيناتا الأرز​، عيون السيمان-حدث بعلبك، معاصر الشوف- كفريا.

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