شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحرائق.. مقترح بنقل «كوالا» أستراليا إلى نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت العريضة التي وقعها أكثر من 5 آلاف شخص صباح اليوم الاثنين: "حيوانات الكوالا أصبحت منقرضة فعليا في أستراليا ويمكن أن تزدهر في نيوزيلندا مثل العديد من الأنواع الأسترالية الأخرى".
وأضافت العريضة "إنها (حيوانات الكوالا) لن تعرض نظامنا البيئي للخطر، حيث تسكن الكوالا في أراضي غابات أشجار الأوكالبتوس وأوراق هذه الأشجار تشكل معظم طعامها".
وقالت العريضة إن نيوزيلندا لديها 30 ألف هكتار من تلك الغابات، المماثلة للغابات الأسترالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الحرائق.. مقترح بنقل «كوالا» أستراليا إلى نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.