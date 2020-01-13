شكرا لقرائتكم خبر عن «تعزيز القانون».. أول تعهد لرئيس وزراء مالطا والان نبدء بالتفاصيل
وقال أبيلا وسط هتافات المئات من مؤيديه في مؤتمر حزبي بإحدى الصالات الرياضية: "لا تمر مالطا بأي حدث مأساوي، لكنها تمر بتوقيت حساس ستخرج منه أكثر قوة". وتعهد أبيلا بعدم السماح بتكرار أخطاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: "سنواصل تعزيز سلطة القانون والحكم الرشيد".
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