شكرا لقرائتكم خبر عن «تعزيز القانون».. أول تعهد لرئيس وزراء مالطا والان نبدء بالتفاصيل

تعهد زعيم مالطا الجديد روبرت أبيلا بتعزيز سلطة القانون، وقال إن بلاده ستكون أقوى بعد الأحداث الأخيرة، وذلك في كلمة ألقاها، أمس الأحد، قبل يوم من توليه رئاسة الوزراء خلفا لجوزيف موسكات.

وقال أبيلا وسط هتافات المئات من مؤيديه في مؤتمر حزبي بإحدى الصالات الرياضية: "لا تمر مالطا بأي حدث مأساوي، لكنها تمر بتوقيت حساس ستخرج منه أكثر قوة". وتعهد أبيلا بعدم السماح بتكرار أخطاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: "سنواصل تعزيز سلطة القانون والحكم الرشيد".