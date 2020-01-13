89 قتيًلا.. حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في النيجر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 89 قتيلا.. حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في النيجر
الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
قالت السلطات في النيجر، الأحد، إن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكر شينيجودار، غربي البلاد، الخميس الماضي، ارتفع إلى 89 جنديا.
وأوضح عبدالرحمن زكريا، المتحدث باسم الحكومة، في بيان: "بعد التمشيط، باتت الحصيلة على النحو الآتي، 89 قتيلا في صفوفنا و77 قتيلا في صفوف العدو".
وأوردت حصيلة سابقة مقتل 25 جنديا و63 "إرهابيا".
وأشار المتحدث إلى حداد وطني لثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين.
وجاء هذا الهجوم بعد شهر من هجوم مماثل في إيناتيس في المنطقة نفسها أسفر عن مقتل 71 جنديا وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت الحصيلة الجديدة عشية قمة في جنوب غرب فرنسا دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون وتضم رؤساء بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد لتعزيز دعم العسكريين الفرنسيين المنتشرين في منطقة الساحل وطلب دعم الحلفاء الأوروبيين.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق في النيجر دون مواكبة عسكرية.
ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.
وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.
لكن بعد 6 سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال إرهابية في شمال مالي، ووصلت إلى وسط البلاد، وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
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