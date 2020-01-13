شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تتقدم بسؤال لوزير قطاع الأعمال حول عودة مصنع الحديد والصلب للتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن دائرة حلوان، بسؤال إلى مجلس النواب موجه إلى وزير قطاع الأعمال للوقوف حول رؤية الوزارة والخطوات التى تم اتخاذها لعودة مصنع الحديد والصلب للتشغيل ليعود للإنتاج كما كان فى السابق، مشيرة إلى أن مقومات هذا المصنع تؤكد أنه قادر على العودة والإنتاج بشكل كبير وهو ما سيعود بمكاسب كبيرة على الدولة المصرية.

وقال النائبة دينا عبد العزيز" لليوم السابع: لا يعقل أن يخسر مصنع الحديد والصلب، فى وقت أن هناك فرص كبيرة لأن يحقق مكاسب عديدة حال عودته للإنتاج من جديد، متسائلة عن أسباب عدم قبول عرض الشركة الروسية " ميت بروم" الذى يستهدف إعادة شركة الحديد والصلب لمجدها.

وفى وقت سابق قال ميخائيل ماتفيف نائب رئيس مجموعة "ميت بروم" للمشروعات الدولية ومسؤول التمويل الدولى فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن عرض ميت بروم كان الوحيد الذى يمكن أن نقول إنه تنطبق عليه المواصفات الخاصة بمناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، حيث أشار إلى أن خطة التطوير تتضمن 3 مراحل الأولى مرحلة إعادة هيكلة الشركة، والثانية ترميم وإصلاح الماكينات بالشركة للوصول إلى إنتاجية 800 ألف طن سنويا، والمرحلة الثالثة هى مرحلة استثمارية بمعنى تحديث فى الإنتاج بنظام الاتوميشن، وإضافة بعض الماكينات للوصول لإنتاجية 1.2 مليون طن سنويا من البليت.

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وأضاف أنه تم الاتفاق مع بعض شركات القطاع الخاص للدخول فى المرحلة الثالثة، بحيث يستثمرون أموالا مقابل الحصول على جزء من البليت، معتبرا أن عدم الرد حتى الآن على عرض تطوير الشركة، يرجع إلى وجود خطة لتصفية الشركة لكننا لم نتلق أى إيضاحات من الشركة القابضة المعدنية بخصوص عرضنا، واعتقد إنه ما يزال محل دراسة.