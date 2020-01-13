قبل وأثناء الامتحان.. نصائح لطلاب أولى وثانية ثانوي قبل دخول اللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي 587 ألف و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي، اليوم الاثنين، امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الصباحية، في الساعة التاسعة صباحًا.

تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا، في جميع المدارس عدا المدارس الخاصة غير المجهزة بشبكات الإنترنت.

وجهت الوزارة عدة نصائح للطلاب قبل بدء الامتحانات:

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1- التأكد من تحديث برامج التابلت ودخول التابلت المنظومة.

2- مراجعة صلاحية التابلت وعند حدوث أعطال يتم التوجه لمركز خدمة عملاء الخاص بالشركة.

3- التأكد من شحن جهاز التابلت بالكهرباء ليلة الامتحان باستخدام الشاحن الأصلي.

4- في حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بالتابلت أثناء الامتحان أو قبل الامتحان يمكن الاستعانة بجهاز المعلم أو جهاز آخر لأداء الاختبارات.

5- التأكد من الدخول على منصة الاختبارات قبل الامتحان.

6- استلام كلمة السر واسم المستخدم الخاص بأداء الاختبارات وكود الاختبار لكل مادة.

7- عدم محاولة اختراق التابلت والذي يعرض الجهاز للخروج من المنظومة، وفي حالة حدوث ذلك، يتم التوجه لأقرب مركز خدمة لإعادة الضبط مرة أخرى.

8- مراجعة دليل الدخول على منصة الاختبارات للتأكد من معرفة خطوات وطريقة الدخول والإجابة على الأسئلة وإنهاء الاختبار.

- أثناء الامتحان:

يحظر على الطلاب أثناء الامتحان (منع استخدام المحمول، منع استخدام الكتب الخارجية، عدم استخدام ألفاظ خارجة أثناء الإجابة، عدم استخدام ألفاظ تخص الدين أثناء الإجابة، عدم استخدام ألفاظ تخص السياسة أثناء الإجابة، عدم مغادرة اللجنة إلا مع نهاية الوقت، عدم اصطحاب كاميرات التصوير، ضرورة مراعاة الزمن المحدد للإجابة على كل مادة، اختيار أكثر من إجابة للسؤال يلغيها ويتسبب في إضاعة الدرجات، التنبيه على الطلاب بضرورة تعطيل خواص التصفح بـ"جوجل كروم").

- حال حدوث عطل بالتابلت

وقالت الوزارة، إنه حال حدوث مشكلة أثناء الامتحان، على الطالب أن يحرر محضر إثبات حالة وإرسال صورة طبق الأصل للتطوير التكنولوجي بالإدارة والمديرية.

ولفتت إلى أنه يمكن للطالب الاستعانة بجهاز تابلت المعلم، عند حدوث عطل أو أي حدث طارئ لتابلت الطالب.