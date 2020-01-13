بـ6 جنيهات فقط.. كيف تذهب لمعرض الكتاب من خلال 8 خطوط أتوبيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تنطلق الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري، حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورة، وتم اختيار العالم جمال حمدان شخصية المعرض.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب لـ"الخليج 365" إن المواصلات هذه الدورة ستكون في منتهى السلاسة، مثلما حدث في دورة اليوبيل الذهبي العام الماضي، مضيفًا: "سنبني على النجاح الذي حققناه العام الماضي، في بعض الأمور التي تهم القاريء المصري ومن أهمها ملف المواصلات".

وأضاف: "نسقنا بشكل تام مع هيئة النقل العام بالقاهرة، لتنفيذ خطة محكمة تقتضي بتسيير رحلات يومية من أتوبيسات الهيئة ومن الأماكن المختلفة من القاهرة، إلى مقر المعرض بالتجمع الخامس بأسعار مخفضة".

وأوضح علي أن المسافة بالسيارة من أرض المعارض في مدينة نصر حيث المقر القديم للمعرض، والموقع الجديد، لا تزيد عن 20 دقيقة.

وفيما يلي أبرز خطوط المواصلات الخاصة بالمعرض:

- تشمل 7 خطوط بإجمالي 80 أتوبيسًا، ويمكن زيادتها إلى 100 في أيام العطلات، وهي كالتالي:

1- المسار: عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15

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2- المسار: العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

3- المسار: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

4- المسار: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

5- المسار: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15

6- المسار: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

7- المسار: المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

بالإضافة إلى خط من 15 مايو، بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات.