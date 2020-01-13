ترامب: لا أهتم بشأن تفاوض إيران معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه لا يهتم إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن بدون وجود أسلحة نووية أو قتل للمتظاهرين الإيرانيين.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "فعليا لا يهمني إذا تفاوضوا.. الأمر يعود إليهم تماما، ولكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عليكم".

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يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قال في تصريحات لمحطة "فوكس نيوز"، إنه لا يوجد خيار أمام طهران سوي قبول إجراء محادثات.

وأكد أوبراين أن حملة "الضغط الأقصى" التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، مضيفا أن إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة.

وكان ترامب قد غرد الأحد باللغة الفارسية عبر "تويتر" قائلا: "إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم: لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب. شجاعتكم ملهمة".