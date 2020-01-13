عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تحذر رعاياها من السفر لمناطق في كينيا

الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

حذرت بريطانيا، الأحد، رعاياها من السفر إلى بعض المناطق في كينيا، بسبب ما عدته تهديدا أمنيا محتملا في تلك المناطق.

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وأطلقت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان - تحذيرات متعلقة بالسفر إلى مناطق في كينيا، حيث نصحت مواطنيها بعدم الذهاب إلى مناطق من بينها "جارسا، ولامو، وتانا ريفير" والمناطق القريبة من الحدود مع الصومال، كما شمل التحذير الفنادق ومراكز التسويق والملاعب الرياضية والنوادي الليلية والمطارات.

وجاء التحذير بعد الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة "الشباب" الإرهابية في 5 يناير/كانون الأول الجاري على القاعدة العسكرية الكينية الأمريكية في مقاطعة "لامو" الكينية، وأسفر عن مقتل 3 أمريكيين أحدهم جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.