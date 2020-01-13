خرجت حشود من الطلاب في جامعات إيرانية، اليوم الاحد، في مظاهرات للتنديد بمقتل عشرات الإيرانيين بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، وسط تهديدات من الحرس الثوري باستخدام القوة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طلابا جامعيين تظاهروا اليوم، في جامعتي بهشتي والعلامة الطباطبائي في طهران، تنديدا بمقتل عشرات الإيرانيين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.
ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات تندد بسياسة الحكومة وطريقة تعامل المسؤولين مع حادث إسقاط الطائرة وتأخرهم في إعلان الحقيقة.
وللمرة الثانية في أقل من 24 ساعة غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللغة الفارسية موجها رسالة للقادة في إيران يدعوهم فيها إلى عدم قتل المتظاهرين.
وقال ترامب “إلى قادة إيران- لا تقتلوا متظاهريكم. لقد قتل واعتقل الآلاف على أيديكم، والعالم يراقب. وأهم من ذلك، الولايات المتحدة تراقب. أعيدوا الإنترنت واتركوا الصحفيين يتجولون بحرية. أوقفوا قتل الشعب الإيراني العظيم!”.
ويشار إلى أن الشرطة الإيرانية، فرقت السبت تظاهرة طلابية لتكريم ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية الـ176، حيث اعترف النظام الإيراني بالمسؤولية عن إسقاطها.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة في إيران وترامب لنظام الإيراني: لاتقتلوا المتظاهرين نحن نراقبكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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