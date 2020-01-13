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رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بعلاج الانقسامات

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تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعلاج الانقسامات التي أحدثت شللا في السياسات العامة بعدما نجح هذا الأسبوع في تشكيل حكومة منهيا تسعة أشهر من الجمود السياسي.

وذكرت، وكالة أنباء بلومبرج أن سانشيز، أمس، وفي كلمة له للمرة الأولى منذ أن فاز بدعم كاف في البرلمان للفوز بالثقة، إن الإدارة الجديدة ستسعى إلى إجراء حوار بشأن قضايا اجتماعية وسياسية.

وقال سانشيز إن "المواطنين يطالبون السياسيين بوجود إسبانيا معتدلة وليس دولة مليئة بالتوترات.. إسبانيا تشيد جسورا للتعاون وليس واحدة من الاضطرابات وحقوق النقض، لقد كان لدينا الكثير من ذلك في السنوات القليلة الماضية".

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