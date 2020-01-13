شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: لن نسمح بتحويل ليبيا لولاية عثمانية والان نبدء بالتفاصيل

اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الأحد، رئيسي حكومتي الوفاق، وتركيا، لتحويل ليبيا إلى ولاية عثمانية، مشددا في كلمته أمس الأحد أمام البرلمان المصري أن الاتفاقية، التي أبرمها السراج مع أوردغان تخالف اتفاق الصخيرات وتمثل انتهاكا للسيادة، ولم تحصل على موافقة مجلس النواب، كما تهدد أمن المنطقة.

وأضاف إن الشعب الليبي يسعى إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية، ولكنه يواجه بمؤامرة تقف خلفها تركيا الداعمة للإرهاب وصاحبة التاريخ الدموي، محذرا من خطورة الحرب بالوكالة، التي تنفذها الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية لإفشال الدولة الليبية.

وتابع صالح قائلا: قد نضطر إلى دعوة الجيش المصري للتدخل ومؤازرة الشعب الليبي، إذا حدث تدخل أجنبي بالبلد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية لم تتخل عن الليبيين من قبل في شدة أو نائبة، والتاريخ شاهد على موقف مصر أيام الغزو الإيطالي لبلادنا.

من جانبه، أدان البرلمان المصري موافقة نظيره التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة والمقاتلين إلى هناك.