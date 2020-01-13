شكرا لقرائتكم خبر عن علاوي ينفي رغبته برئاسة الحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

نفى رئيس ائتلاف «الوطنية» العراقي، إياد علاوي، أمس الأحد، عقب تقديم استقالته من عضوية البرلمان، سعيه لرئاسة الوزراء، في وقت شددت القيادات الكردية على أن وجود القوات الأمريكية عامل اطمئنان.

وفي سياق تصريحات رئيس ائتلاف «الوطنية» العراقي، قال علاوي، على «تويتر»: أوضحت استقالتي للبرلمان وأعلنتها للرأي العام بصراحة، لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها، وأضاف: لم أرشح نفسي سابقا للمنصب، أجمع الأخوة في مجلس الحكم على ترشيحي ولن أرشح نفسي له اليوم، الأمر متروك لإرادة الشعب وليس لرغبات الطامعين أو التدخلات الأجنبية والطائفية.

وأعلن علاوي الجمعة استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي، وكان قد شغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة، بين يونيو 2004، وأبريل 2005، بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ثم شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بين سبتمبر2014 وأغسطس 2015.

إلى ذلك، كشف مصدر سياسي، الأحد، أن القيادات الكردية رفضت طلب إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وبحسب «السومرية نيوز»، قال المصدر: إن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أكد لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته إلى محافظتي أربيل والسليمانية أن وجود القوات الأمريكية في العراق عامل اطمئنان.