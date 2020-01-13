السيسي وميركل يؤكدان ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الأحد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على المنطقة، حيث أكد الجانبان ضرورة إنهاء الأزمة عبر الحل السياسي.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من ميركل تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا.

وأضاف: "أطلعت المستشارة ميركل الرئيس السيسي على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي، سعياً لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية".

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وأشار إلى أنه فِي هذا السياق تبادل السيسي وميركل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

وأكد راضي أنه تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن تتم صياغته في إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

ومساء السبت، أعلن الجيش الوطني الليبي، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، بدءا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقفا لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، بدءا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 12 يناير/كانون الثاني 2020".

وحذر المسماري من خرق الهدنة قائلا: "على الطرف المقابل أن يلتزم بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، وإلا سيكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".