بومبيو "غاضبا": الانتهاكات الإيرانية للعراق يجب أن تنتهي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، عن "غضبه" جراء هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية تتمركز فيها قوات أمريكية، في الوقت الذي أشارت فيه إيران إلى رغبتها بخفض التوترات في المنطقة.



وكتب بومبيو - في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" - قائلا إنه "غاضب إزاء التقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية، هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل جماعات غير موالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة أخرى: "ناقشت مع نظيري الفرنسي أهمية الجهود الأمريكية والأوروبية المتواصلة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وتعاوننا لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة".

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وكان الجيش العراقي أعلن، الأحد، إصابة 4 أفراد من سلاح الجو، بينهم ضابطان بعد سقوط 8 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد العسكرية في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية وتقع في محافظة صلاح الدين، تعرضت إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا".

وأضافت أن "القصف أدى إلى إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية العراقية".

في السياق ذاته، أشار مصدران أمنيان إلى أن القذائف سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

يذكر أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد، وحمّلت الولايات المتحدة سابقا مسؤولية هجمات مماثلة إلى جماعات مدعومة من إيران في العراق.

