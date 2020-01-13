شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": نجحنا فى ضبط جداول القيد بالنقابة قبل انتهاء المهلة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة نجح فى ضبط جداول القيد قبل انتهاء المهلة البرلمانية التى استحدثها قانون المحاماة والتى قامت بالمد لمجلس النقابة ستة أشهر لتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها، وأضاف مجدى سخى فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن المجلس يعمل فى تنقية جداول القيد منذ عام 2016 ، مشيرا الى أن التنقية مسألة دورية و متجددة حيث يتم ضم الكثير يوميا فى جداول القيد و كشوف الجمعية العمومية و فى نفس الوقت هناك أخرين يفقدون شروط القيد.

وتابع: "الجدول متحرك ولا يمكن أن يثبت على حال ومنضبط و ليس لدينا مشاكل و لن نطلب مهلة برلمانية أخرى".

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وأشار مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، إلى أن المهلة البرلمانية ليست للتنقية ولكن لضبط الجداول وإعدادها من أجل الانتخابات، مؤكدا أن جداول القيد جاهزة لاجراء الانتخابات بنسبة 100 %، مضيفا: "انتهت مدة مجلس النقابة 11 نوفمبر والمهلة البرلمانية تنتهى 11 مايو، ومجلس النقابة نجح فى تنقية الجداول قبل انتهاء المهلة البرلمانية، بدأنا فيها من قبل بشكل جاد و فعال، بدليل أن عدد المقيدين بجداول الجمعية العمومية ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية يقل عن 200 ألف بكثير".

يذكر أن قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، استحدث مادة تمد لمجلس نقابة المحامين الحالى ستة أشهر لتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدته ونص القانون على مد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.

وألزم القانون فى المادة "62" مجلس النقابة العامة بوضع مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.