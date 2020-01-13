شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بمنح رجال الأعمال حوافز جديدة لتنشيط الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن الحكومة عليها تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من أجل تنشيط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث ينبغى على الحكومة أن تشجع المستثمرين على القدوم إلى مصر بكل الطرق الممكنة، وأولها القضاء على الروتين بين موظفى الدولة، وقال عبد الستار لــ"الخليج 365"، إنه ينبغى منح مميزات وحوافز كبيرة للمستثمرين كما هو الحالى فى كثير من دول العالم ، لافتا إلى أن مصر عليها أن تقوم بدفعة قوية لقطاع الاستثمار فى مصر، على أن تقدم كل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأجانب من أجل جذب المزيد من رؤوس الأموال وضخها فى مصر.

وذكر عضو مجلس النواب، أن البرلمان قام بالدور المنوط به فيما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار لعام 2017 والصادر برقم 72 ثم تعديلات القانون مرة أخرى، ويتبقى فقط قدرة السلطة التنفيذية على تطبيق هذا القانون وتحويله لواقع ملموس.

ولفت عبد الستار إلى أن البرلمان، لن يتردد أيضا فى إصدار أى تعديلات جديدة من شأنها دفع عجلة الاستثمار فى مصر وضخ المزيد من رؤوس الأموال، إذا رأت الحكومة ضرورة التقدم بتعديلات أخرى على قانون الاستثمار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بزيادة الاستثمارات ووضع خطة لتنشيط هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة ينبغى أن تستفيد من قانون الاستثمار الجديد وتدعم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.