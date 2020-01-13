شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء داود: المواقف القومية الكبرى فوق الخلافات والمعارضة والأغلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن المواقف الكبرى المتعلقة بالأمن المصري والعربي لا وجود فيها للأغلبية أو المعارضة، مضيفًا: "يجب أن نكون فوق أي مستوى خلافات داخلية في هذه الملفات".
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، إن المشهد بتغير مراكز الثقة واللاعبين يضع عبئًا ثقيلًا على أي مجلس نواب أن تكون لديه القدرة على التمييز عندما يتعلق الحديث بالقوات المسلحة، مضيفًا: "ولا يمكن أن تكون القوات المسلحة بلا غطاء ومشروعية دستورية يمنحها إياها وفقًا لتقديرات الموقف بالنسبة لها".
وأوضح "داوود" أن العقيدة العسكرية عقيدة دفاعية لا تتزعزع، وإدراك مصر لامتداد أمنها القومى، منوهًا أنه في حالة التعرض للخطر وحاجة الأمن القومي والعربي للتدخل فيجب على القوات أن تتدخل.
وأكد على إدراكه أن القوات المسلحة ستأخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، قائلًا: "موقف يتطلب الالتفاف الوطنى، والصبح نختلف داخليًا على ملف فى وزارة الصحة والتعليم".
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