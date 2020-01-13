أحمد أبو العزم: انضممت للجنة الإعلام لاستكمال مسيرة "أسامة هيكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال أحمد أبو العزم، عضو مجلس النوب، الذي أدى اليمين الدستورية، الأحد، إنه انضم للجنة الإعلام لاستكمال مسيرة النائب السابق ووزير الإعلام الحالي أسامة هيكل.

وأضاف عزمي في تصريح خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الاثنين، أن عمله بمدينة الإنتاج الإعلامي لفترة طويلة، كان سببًا رئيسًا في تفضيله للجنة الإعلام، لافتًا إلى أنه سيسعى مع أعضاء اللجنة لسن القوانين والتشريعات التي تساهم في تطوير منظومة الإعلام والثقافة بالبلاد.

وأشار إلى أنه سيركز مع أعضاء اللجنة على الاهتمام بقطاع الثقافة بشكل كبير، من خلال متابعة دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وإعادة توزيع الموازنات للمهرجانات الثقافية المختلفة، ومتابعة أنشطة قصور الثقافة وتقييم أدائها، والتنسيق مع الأجهزة المختلفة لتفعيل دور المؤسسات الثقافية.