"مستقبل وطن" يفتح تحقيقًا في واقعة صور البطاطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، لـ"الخليج 365"، إن الحزب فتح تحقيقًا في واقعة نشر صور مؤتمر الحزب، أثناء توزيع بطاطين، ووضوح صور متلقي التبرعات، مشيرًا إلى إن التحقيق سيأخذ مساره في هذا الأمر الذي وصفه بالمرفوض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، صورًا لبعض أعضاء حزب "مستقبل وطن"، أثناء توزيعهم بطاطين، على عدد من المواطنين من محدودي الدخل، منتقدين استغلال الحزب لحاجة البعض، وتصويرهم ونشر صورهم عبر مواقع التواصل.
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