الخارجية اليابانية: لقاء شنزو آبي مع بن سلمان تناول التوترات بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن لقاء رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول التوترات في المنطقة.

وأكدت الخارجية اليابانية، في بيان، نقلته فضائية "العربية"، أن شينزو آبي ناقش مع ولي العهد استضافة السعودية لقمة الـ20، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات بين طوكيو والرياض يصل إلى 30 مليار دولار.

وأوضحت أن طوكيو والرياض متفقتان على العمل لدعم السلام بالمنطقة، لافتة إلى أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة ستكون لها تبعات عالميا.

وبحث شينزو آبي خلال جولته التخفيف من حدة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

ومن المقرر ان يتوجه شينزو آبي إلى كلا من الإمارات وسلطنة عُمان.

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